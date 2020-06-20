Головкин не планирует завершать карьеру в ближайшие годы

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, что пока не планирует завершать карьеру. По его словам, он решится на такой шаг, в случае если перестанет получать удовольствие от спорта или получит травму.

«Трудно сказать, закончу карьеру через один, два или три года. Ситуация, в которой нахожусь, меня устраивает, получаю удовольствие от работы. Позиция семейная и связанная с личной жизнью не притягивает меня назад. У меня ещё есть время заняться боксом, и я получаю от этого определённое наслаждение. Как только это закончится, закончу со всем. Или если какие-то проблемы со здоровьем будут. Конечно, закончу», — рассказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube-канале Matchroom Boxing.