Блейдс — о бое с Волковым: я бы не дрался с кем попало

Боец UFC Кёртис Блейдс признался, что в дальнейшем рассчитывает получать поединки только с хорошо известными соперниками. По его словам, именно поэтому он согласился на встречу с Александром Волковым.

«Я хочу получить новый контракт. Волков — уважаемый соперник, и я бы не дрался с кем попало. Я больше не собираюсь драться с соперниками вроде Джастина Уиллиса или Шамиля Абдурахимова. Эти парни находятся в нижней части рейтинга. Мне же нужны только реальные претенденты на титул.

Я пытаюсь заслужить право на титульный бой. И я не построю себе хорошую репутацию, принимая поединки с малоизвестными бойцами. Волков — значимый соперник, но я верю, что смогу победить его. Мне нравится зарабатывать деньги», — приводит слова Блейдса MMA Fighting.