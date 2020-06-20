Блейдс — о бое с Волковым: я бы не дрался с кем попало
Боец UFC Кёртис Блейдс признался, что в дальнейшем рассчитывает получать поединки только с хорошо известными соперниками. По его словам, именно поэтому он согласился на встречу с Александром Волковым.
«Я хочу получить новый контракт. Волков — уважаемый соперник, и я бы не дрался с кем попало. Я больше не собираюсь драться с соперниками вроде Джастина Уиллиса или Шамиля Абдурахимова. Эти парни находятся в нижней части рейтинга. Мне же нужны только реальные претенденты на титул.
Я пытаюсь заслужить право на титульный бой. И я не построю себе хорошую репутацию, принимая поединки с малоизвестными бойцами. Волков — значимый соперник, но я верю, что смогу победить его. Мне нравится зарабатывать деньги», — приводит слова Блейдса MMA Fighting.
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