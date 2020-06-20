Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хопкинс дал прогноз на возможный бой Фьюри — Джошуа

Хопкинс дал прогноз на возможный бой Фьюри — Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс поделился мыслями о возможном противостоянии чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. По его словам, боксёры встретятся дважды и в итоге успех будет на стороне Джошуа.

«Сначала в их поединке будет зафиксирована ничья, и они проведут второй бой. Во второй раз Джошуа победит. Первая встреча завершится вничью, говорю вам. Посчитать очки будет непросто, а оба спортсмена уважаемы судьями и болельщиками, всё будет очень близко.

Полагаю, что во второй раз Энтони Джошуа внесёт коррективы и одержит победу. В конце концов Фьюри окажется на канвасе», — приводит слова Хопкинса BoxingScene.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020