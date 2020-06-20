Хопкинс дал прогноз на возможный бой Фьюри — Джошуа

Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс поделился мыслями о возможном противостоянии чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. По его словам, боксёры встретятся дважды и в итоге успех будет на стороне Джошуа.

«Сначала в их поединке будет зафиксирована ничья, и они проведут второй бой. Во второй раз Джошуа победит. Первая встреча завершится вничью, говорю вам. Посчитать очки будет непросто, а оба спортсмена уважаемы судьями и болельщиками, всё будет очень близко.

Полагаю, что во второй раз Энтони Джошуа внесёт коррективы и одержит победу. В конце концов Фьюри окажется на канвасе», — приводит слова Хопкинса BoxingScene.