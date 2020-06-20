Оверим в скором времени рассчитывает получить титульный поединок

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим признался, что рассчитывает в скором времени получить ещё один шанс на завоевание титула.

«Пока у меня нет соперника. Здорово было бы получить кого-то из топ-5. Я постепенно буду двигаться к титульному поединку. Если бы поражения от Розенстрайка не произошло, у меня была бы серия из четырёх побед. Я бы мог рассчитывать на бой за временный пояс, но случилось то, что случилось.

Так что если оставаться реалистом мне нужна ещё одна победа, может быть две, чтобы получить шанс на титульный бой", — приводит слова Оверима MMAJunkie.

Напомним, последний раз Оверим появлялся в октагоне в минувшем месяце. Тогда он досрочно победил Алистара Оверима.