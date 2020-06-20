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Прямой эфир боя UFC Вегас 3 Волков — Блейдс начнётся примерно в 6:00

Прямой эфир боя UFC Вегас 3 Волков — Блейдс начнётся примерно в 6:00
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном поединке встретятся тяжеловесы Александр Волков и Кёртис Блейдс. Бой начнётся примерно в 6:00. Прямую трансляцию турнира можно будет смотреть на канале «Рен ТВ».

Напомним, Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Он проведёт первый поединок в 2020 году. Последний раз Александр бился в ноябре на турнире в Москве. Тогда он единогласным решением судей победил Грега Харди.

Что касается Кёртиса Блейдса, то американец последний раз бился в январе 2020 года. Тогда он досрочно победил экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.

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