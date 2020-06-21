Дана Уайт — бойцам UFC: у вас здесь не карьерная лестница, а возможности

Президент UFC Дана Уайт эмоционально обратился к бойцам лиги, отметив, что в промоушене они получают возможности, а не идут по карьерной лестнице в традиционном понимании этих слов.

«Моя первая задача состоит в том, чтобы ни один мой работник, ни один боец не оставался без работы. Чтобы спортсмены могли биться. Ведь вы знаете, что профессиональная карьера длится очень недолго. У спортсменов очень ограниченные возможности в плане времени.

Но все начинают говорить о деньгах и прочем дерьме. Все ведут себя так, словно идут по карьерной лестнице. Но чёрт возьми, это не карьера. UFC — это возможность. В любой момент может случиться всё, что угодно. Вы можете травмировать колено, спину, может случиться вспышка коронавируса, понимаете? Кто знает, что будет дальше? Так что бойцы должны хвататься за любую возможность, которую им дают", — приводит слова Уайта BJ Penn.