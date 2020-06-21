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Пеннингтон победила Рено на турнире UFC Vegas 3

Пеннингтон победила Рено на турнире UFC Vegas 3
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Vegas 3, в рамках основного карда которого американка Ракэль Пеннингтон встретилась с соотечественницей Марионой Рено в легчайшем весе.

Бой продлился все три раунда и судьи отдали победу Пеннингтон. Для неё эта победа стала 11-й в смешанных единоборствах при 8 поражениях. Рено в свою очередь потерпела пятое поражение при девяти победах. Для американки это поражение стало третьим кряду.

Главным событием ивента станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блейдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу Драго. В соглавном бой Джош Эммет сразится с Шейном Бургосом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Волков — Кёртис Блейдс.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 11), Лас-Вегас, США
Ракель Пеннингтон (W) - Марион Рено
21 июня 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Ракель Пеннингтон
Окончено
PTS
Марион Рено
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