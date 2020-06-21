Пеннингтон победила Рено на турнире UFC Vegas 3
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Vegas 3, в рамках основного карда которого американка Ракэль Пеннингтон встретилась с соотечественницей Марионой Рено в легчайшем весе.
Бой продлился все три раунда и судьи отдали победу Пеннингтон. Для неё эта победа стала 11-й в смешанных единоборствах при 8 поражениях. Рено в свою очередь потерпела пятое поражение при девяти победах. Для американки это поражение стало третьим кряду.
Главным событием ивента станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блейдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу Драго. В соглавном бой Джош Эммет сразится с Шейном Бургосом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Волков — Кёртис Блейдс.
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