Пеннингтон победила Рено на турнире UFC Vegas 3

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Vegas 3, в рамках основного карда которого американка Ракэль Пеннингтон встретилась с соотечественницей Марионой Рено в легчайшем весе.

Бой продлился все три раунда и судьи отдали победу Пеннингтон. Для неё эта победа стала 11-й в смешанных единоборствах при 8 поражениях. Рено в свою очередь потерпела пятое поражение при девяти победах. Для американки это поражение стало третьим кряду.

Главным событием ивента станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блейдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу Драго. В соглавном бой Джош Эммет сразится с Шейном Бургосом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Волков — Кёртис Блейдс.