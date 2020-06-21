Волков: в бою с Блейдсом получилось забрать два раунда, но немного не хватило для победы

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прокомментировал результат главного боя вечера турнира UFC Вегас 3 с американцем Кёртисом Блейдсом.

«Всем спасибо за поддержку. Поединок был тяжёлый. Выложился на все 100%, в тех условиях, которые у меня были для подготовки, сделал всё, что мог. Получилось забрать два последних раунда и переломить ход боя, но не немного не хватило, для того, чтобы победить. В любом случае, двигаемся дальше, только вперёд.

Травм серьёзных нет, повреждения я тоже не получил, поэтому вернусь к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву», — сообщил Волков в «Инстаграм-сторис».

Напомним, единогласным решением судей победу в бою одержал Кёртис Блейдс – 48-46, 48-47, 49-46.



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