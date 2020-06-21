Тренер Волкова: ещё бы 20 секунд, и Александр бы забил Блейдса

Тарас Кияшко, тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, прокомментировал результат поединка своего подопечного с американцем Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Вегас 3.

«Мы ожидали такого боя от Блейдса, но задачи затягивать в поздние раунды не было. После второго-третьего Кёртис устал, мы забрали четвёртый и пятый. Ещё бы 20 секунд в четвёртом, и Саня бы забил его», – приводит слова Кияшко Sports.ru.

Напомним, единогласным решением судей победу в главном бою турнира UFC Вегас 3 одержал Кёртис Блейдс – 48-46, 48-47, 49-46. Для 31-летнего американца эта победа стала 14-й в карьере и 4-й подряд. 29-летний россиянин Волков имеет на своём счету 31 победу и 8 поражений в MMA.