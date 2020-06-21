Волков за бой с Блейдсом заработал $ 80 тыс.

Боец UFC Александр Волков заработал $ 80 тыс. за поединок с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Вегас 3. Напомним, россиянин уступил сопернику решением судей. Блейдс получил чек на $ 180 тыс.

Отметим, что больше всех за турнир заработал ветеран лиги Джим Миллер — $ 208 тыс. Гонорары всех участников шоу представлены ниже.

Кёртис Блейдс — $ 180 тыс.

Александр Волков — $ 80 тыс.

Джош Эмметт — $ 152 тыс.

Шейн Бургос — $ 75 тыс.

Ракель Пеннингтон $ 126 тыс.

Марион Рино — $ 38 тыс.

Белал Мухаммад — $ 100 тыс.

Джим Миллер — $ 208 тыс.

Рузвельт Робертс — $ 25 тыс.

Бобби Грин — $ 72 тыс.

Клэй Гуида — $ 73 тыс.

Тешиа Торрес — $ 96 тыс.

Бриенна ван Бурен — $ 14 тыс.

Марк-Андре Баррио — $ 28 тыс.

Оскар Пьехота — $ 20 тыс.

Джиллиан Робертсон — $ 50 тыс.

Кортни Кейси — $ 53 тыс.

Джастин Джейнс — $ 24 тыс.

Фрэнк Камачо — $ 25 тыс.

Лорен Мерфи — $ 76 тыс.

Роксан Модаффери — $ 50 тыс.

Остин Хаббард — $ 50 тыс.

Макс Рошкопф — $ 12 тыс.