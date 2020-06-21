Дана Уайт намекнул, что не хочет видеть Сехудо в полулёгком дивизионе

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поведение экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Генри Сехудо, который во время турнира UFC Вегас 3 охотно комментировал события в октагоне на своей странице в «Твиттере» и приписывал себе принадлежность к полулёгкой весовой категории.
«Сехудо в полулёгком весе? Он завершил карьеру. Люди спрашивают меня и о других бойцах, завершивших карьеру. Эти парни ушли. Я даже не думаю о них, они завершили карьеру. У нас есть множество других бойцов, которые хотят драться. Я сосредоточен на этом», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.
Напомним, Генри Сехудо объявил о завершении карьеры в минувшем месяце. Не так давно он заявил, что готов вернуться ради встречи с чемпионом UFC в полулёгком весе Александером Волкановски.
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