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Майк Тайсон: если Джон Джонс хочет большие деньги, ему нужно подраться со мной

Майк Тайсон: если Джон Джонс хочет большие деньги, ему нужно подраться со мной
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон поделился мыслями о желании чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса зарабатывать больше, чем он получает сейчас. Прославленный боксёр считает, что Джонсу есть смысл провести с ним боксёрский поединок.

«Послушайте, у UFC сейчас больше популярности, чем у боксёрских поединков, верно? У них большие рейтинги. Но боец UFC никогда не будет богаче, чем боксёр топ-уровня. Чтобы заработать $ 100 млн, Конору Маггрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной», — приводит слова Тайсона BJ Penn.

Напомним, не так давно Майк Тайсон заявил о намерении вернуться в бокс, чтобы провести несколько благотворительных поединков.

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