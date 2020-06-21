Василевский назвал причины поражения Волкова в бою с Блейдсом

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Вегас 3. По словам спортсмена, россиянину не хватило нокаутирующей мощи и навыков борьбы.

«Бой не смотрел, но знаю Волкова давно, мы с ним выступали на одних турнирах. Думаю, Волкову не хватило нокаутирующей мощи и навыков борьбы. Скорее всего, Блейдс залёживал Волкова. В принципе, он хорошо борется, но с физически сильными бойцами ему бывает сложно из-за габаритов. Волков — базовый каратист. Видимо, в таких боях сказывается начальная база и ударное начало», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.