Василевский назвал причины поражения Волкова в бою с Блейдсом
Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Вегас 3. По словам спортсмена, россиянину не хватило нокаутирующей мощи и навыков борьбы.
«Бой не смотрел, но знаю Волкова давно, мы с ним выступали на одних турнирах. Думаю, Волкову не хватило нокаутирующей мощи и навыков борьбы. Скорее всего, Блейдс залёживал Волкова. В принципе, он хорошо борется, но с физически сильными бойцами ему бывает сложно из-за габаритов. Волков — базовый каратист. Видимо, в таких боях сказывается начальная база и ударное начало», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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