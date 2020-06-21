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Волков: отдал все силы и нанёс Блейдсу максимальный урон

Волков: отдал все силы и нанёс Блейдсу максимальный урон
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что не собирается искать оправданий поражению от Кёртиса Блейдса.

«Спасибо всем за поддержку! В нашей работе случается разное, но я не из тех кто любит себя оправдывать. Чего-то хватило, чего-то не хватило. Бой есть бой, я отдал все силы и нанёс максимальный урон оппоненту. Ставки всегда высоки, но не всегда всё складывается в нашу пользу. Спасибо тем, кто рядом. Ещё повоюем на славу», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра в социальной сети.

Напомним, на турнире UFC Vegas 3 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Волков проиграл Блейдсу решением судей.

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