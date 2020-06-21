Волков: отдал все силы и нанёс Блейдсу максимальный урон
Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что не собирается искать оправданий поражению от Кёртиса Блейдса.
«Спасибо всем за поддержку! В нашей работе случается разное, но я не из тех кто любит себя оправдывать. Чего-то хватило, чего-то не хватило. Бой есть бой, я отдал все силы и нанёс максимальный урон оппоненту. Ставки всегда высоки, но не всегда всё складывается в нашу пользу. Спасибо тем, кто рядом. Ещё повоюем на славу», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра в социальной сети.
Напомним, на турнире UFC Vegas 3 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Волков проиграл Блейдсу решением судей.
- 21 июня 2020
-
12:22
-
12:16
-
11:34
-
11:29
-
10:44
-
09:47
-
09:34
-
09:18
-
08:10
-
07:33
-
07:15
-
06:44
-
06:31
-
06:12
-
05:32
-
04:56
-
04:39
-
03:51
-
03:33
-
00:52
- 20 июня 2020
-
23:41
-
23:34
-
22:46
-
21:59
-
20:54
-
19:59
-
18:30
-
17:27
-
16:48
-
15:26
-
15:19
-
13:37
-
13:01
-
12:00
-
10:55
Партнерский контент