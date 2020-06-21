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Второе поражение Волкова в UFC. Видео

Второе поражение Волкова в UFC. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретились Александр Волков и Кёртис Блейдс. По завершении пяти раундов россиянин проиграл единогласным решением судей.

Фрагменты этого поединка доступны на «Чемпионате».

У Александра Волкова это поражение стало вторым за годы карьеры в UFC. В сильнейшей лиге мира экс-чемпион Bellator выступает с 2016 года. За это время он провёл в промоушене семь поединков, победив в пяти из них. При этом Александр проиграл во второй раз за последние три встречи.

В преддверии противостояния с Кёртисом Блейдсом Александр Волков занимал шестое место в рейтинге тяжёлого веса UFC.

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