Второе поражение Волкова в UFC. Видео

Ранним утром 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретились Александр Волков и Кёртис Блейдс. По завершении пяти раундов россиянин проиграл единогласным решением судей.

Фрагменты этого поединка доступны на «Чемпионате».

У Александра Волкова это поражение стало вторым за годы карьеры в UFC. В сильнейшей лиге мира экс-чемпион Bellator выступает с 2016 года. За это время он провёл в промоушене семь поединков, победив в пяти из них. При этом Александр проиграл во второй раз за последние три встречи.

В преддверии противостояния с Кёртисом Блейдсом Александр Волков занимал шестое место в рейтинге тяжёлого веса UFC.