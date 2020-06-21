Блейдс: я устал, Волкова было гораздо тяжелее побороть, чем я ожидал

Боец UFC Кёртис Блейдс поделился впечатлениями от противостояния с Александром Волковым, признав, что встреча с россиянином забрала у него очень много сил.

«Я устал. Волкова было гораздо тяжелее побороть, чем ожидал. У него большие и сильные ноги. Он был очень силён. Как бы то ни было, отработать 25 минут боя всегда хорошо. Это большой опыт, и всегда можно найти, над чем нужно поработать», — сказал Блейдс в интервью после боя, фрагмент которого размещён на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Напомним, противостояние Кёртиса Блейдса и Александра Волкова возглавило турнир UFC Вегас 3 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Американец победил единогласным решением судей. Для него этот успех стал четвёртым кряду.