Видео ярчайших атак Эммета в бою с Бургосом

В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 3. В его соглавном событии встретились бойцы полулёгкого веса Джош Эммет и Шейн Бургос. Соперники подарили зрителям яркую и бескомпромиссную схватку. Победа в ней решением судей присуждена Эммету.
Впоследствии это противостояние получило бонус руководства UFC как «Лучший бой вечера», за что спортсмены удостоились дополнительных выплат в размере $ 50 тыс. На пресс-конференции после турнира президент UFC Дана Уайт отметил, что бой Эммета с Бургосом мог бы претендовать на звание лучшего в 2020 году.
Фрагменты этой схватки можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в главном бою турнира Александр Волков уступил Кёртису Блейдсу.
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