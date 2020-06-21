Видео ярчайших атак Эммета в бою с Бургосом

В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 3. В его соглавном событии встретились бойцы полулёгкого веса Джош Эммет и Шейн Бургос. Соперники подарили зрителям яркую и бескомпромиссную схватку. Победа в ней решением судей присуждена Эммету.

Впоследствии это противостояние получило бонус руководства UFC как «Лучший бой вечера», за что спортсмены удостоились дополнительных выплат в размере $ 50 тыс. На пресс-конференции после турнира президент UFC Дана Уайт отметил, что бой Эммета с Бургосом мог бы претендовать на звание лучшего в 2020 году.

Фрагменты этой схватки можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в главном бою турнира Александр Волков уступил Кёртису Блейдсу.