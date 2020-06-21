Тренер бойца UFC, который сдался, не жалеет, что призывал подопечного продолжать бой

Экс-боец UFC Роберт Дрисдейл, тренирующий Макса Рошкопфа, рассказал, что отговаривал подопечного от сдачи в поединке с Остином Хаббардом.

«Не жалею, что отговаривал его от сдачи. Я всё делал правильно, и сделал бы то же самое. Если бы мог что-то изменить, то просто настаивал бы на своём ещё больше. Рошкопф не получил никаких повреждений. Работа тренера заключается в том, чтобы подготовить бойца технически, физически и психологически. Мне кажется, Макс просто потерял голову, он устал и ослаб морально.

Но я тренер, и моя работа делать как можно лучше для своего бойца. Будь я на месте Рошкопфа, мой тренер делал бы то же самое, что и я. Я должен был эмоционально накачивать Макса и призывать его не сдаваться. Я не ошибся, люди могут говорить всё что заблагорассудится", — приводит слова Дрисдейла MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC Вегас 3 открывало противостояние бойцов лёгкого веса — Остина Хаббарда и Макса Рошкопфа. Последний дебютировал в промоушене, но поединок сложился для него неудачно. Уже после второго раунда он отказался от продолжения встречи, невзирая на эмоциональную накачку со стороны тренера и требования продолжать. На утверждения Дрисдейла, что «Макс — чемпион», боец отвечал, что «в нём этого нет и он не хочет продолжать».