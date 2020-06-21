«Нет позора в том, чтобы прийти в UFC и понять, что это не твоё». Уайт защитил Рошкопфа

Президент UFC Дана Уайт встал на защиту Макса Рошкопфа, который в дебютном бою в сильнейшей лиге мира сдался после второго раунда, невзирая на попытки тренера отговорить его от такого решения.
«UFC — совершенно иной уровень. Когда-то верил, что я тоже боец. Однажды понял, что это не так. Когда это осознание приходит, надо просто уйти. Не говорю, что с Рошкопфом тот же случай, но, если парень чувствовал, что ему следует сдаться, пусть идут к чёрту все, кто его критикует. У него хватило яиц, чтобы принять бой на коротком уведомлении и выйти в октагон.
Не знаю, сумеет ли он восстановиться после такого психологического удара. Думаю, завтра он проснётся, посмотрит в зеркало и поймёт, чего хочет от жизни. Нет позора в том, чтобы прийти в UFC и понять, что это не для тебя. Все кто критикуют его, пусть сами попробуют сделать то, что удалось ему", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.
Напомним, турнир UFC Вегас 3 открывало противостояние бойцов лёгкого веса — Остина Хаббарда и Макса Рошкопфа. Последний дебютировал в промоушене, но поединок сложился для него неудачно. Уже после второго раунда он отказался от продолжения встречи, невзирая на эмоциональную накачку со стороны тренера и требования продолжать. На утверждения Дрисдейла, что «Макс — чемпион», боец отвечал, что «в нём этого нет и он не хочет продолжать».
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