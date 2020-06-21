Волков: в реванше Блэйдс не доживёт до третьего раунда

Российский боец UFC Александр Волков поделился мнением о критике Даны Уайта со стороны бывшего соперника, Кёртиса Блэйдса. Напомним, Волков уступил Блэйдсу единогласным решением судей.



«Дану Уайта сильно уважаю за работу, которую он делает. Он действительно старается. То, что происходит сейчас с турнирами UFC, — его заслуга. Он идет до конца, держит слово. Несмотря на то что некоторые турниры перенесли, он все равно сделал уже пять или шесть мероприятий в условиях пандемии. Это очень круто. Бойцы, которые жалуются, и так очень много зарабатывают. Но если не получаешь сумму, на которую рассчитываешь, значит, ты не делаешь шоу.



В случае Блейдса, он пытается захайпиться, завируситься, чтобы его лишний раз цитировали. Самое худшее, что может сделать Дана Уайт для него, — организовать нам реванш, но с полноценным для меня лагерем. Тогда он совершенно точно не доживёт до третьего раунда. Можно даже трёхраундовый бой сделать. При моей полноценной подготовке у него не получится даже два раунда провести так, как он провёл сейчас со мной три-четыре», — приводит слова Волкова Sport24.