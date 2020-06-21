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Джон Джонс ответил на вызов Майка Тайсона

Джон Джонс ответил на вызов Майка Тайсона
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс согласился провести боксёрский поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном, назвав при этом одно важное условие — после этого Тайсон должен провести с ним поединок по правилам смешанных единоборств.

«Побоксирую с тобой на ринге, если пообещаешь мне провести после этого бой в октагоне. Я тебя очень уважаю, так что обещаю ничего тебе не сломать», — написал Джон Джонс в «Инстаграме».

Напомним, Тайсон сказал, что Джонсу есть смысл провести с ним боксёрский поединок, если хочет зарабатывать больше, чем получает сейчас.

Не так давно Майк Тайсон заявил о намерении вернуться в бокс, чтобы провести несколько благотворительных поединков.

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