Пауло Коста подписал контракт на титульный бой с Адесаньей
Бразильский боец UFC Пауло Коста, выступающий в среднем весе, сообщил о подписании контракта на бой с действующим чемпионом организации Исраэлем Адесаньей.
«Контракт подписан. Новый миллиардер в нашем спорте», — написал Пауло Коста в своём «твиттере».
Ранее Коста заявлял, что он согласен провести бой с Адесаньей за $ 15 млн.
Пока не известно, когда именно пройдёт их поединок.
30-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.
Адесанья в последнем поединке победил Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона UFC.
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