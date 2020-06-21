Пауло Коста подписал контракт на титульный бой с Адесаньей

Бразильский боец UFC Пауло Коста, выступающий в среднем весе, сообщил о подписании контракта на бой с действующим чемпионом организации Исраэлем Адесаньей.



«Контракт подписан. Новый миллиардер в нашем спорте», — написал Пауло Коста в своём «твиттере».



Ранее Коста заявлял, что он согласен провести бой с Адесаньей за $ 15 млн.



Пока не известно, когда именно пройдёт их поединок.



30-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.



Адесанья в последнем поединке победил Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона UFC.

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