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Боксёр, побивший рекорд Мейвезера, завершил карьеру

Боксёр, побивший рекорд Мейвезера, завершил карьеру
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Тайский боксёр Ванхенг Менайотин объявил о завершении карьеры. Теперь уже бывший чемпион WBC в минимальном весе официально побил рекорд Флойда-Мейвезера-младшего, одержав 54 победы на профессиональном ринге, при этом не потерпев ни одного поражения. Формально рекорд Мейвезера был побит ещё в августе 2018 года.

«Решил, что будет правильно, если перестану выступать. Понимаю, кто я. Никто не знает мой организм лучше, чем я. Ухожу из бокса. Всем нужны деньги, но я хотел бы излечить тело. Поздравляю всех, кто поддерживал меня. Спасибо вам за силы, которые вы мне давали», — приводит слова Ванхенга Менайотина TalkSport.

Менайотин стал чемпионом мира по версии WBC в ноябре 2014 года, победив мексиканского боксёра Освальдо Новоа. Все поединки Менайотин проводил на родине.

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