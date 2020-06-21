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Дана Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор завершил карьеру

Дана Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор завершил карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор завершил карьеру.

«Нет, я ничего не слышал о нём в последнее время. Конор завершил карьеру», — приводит слова Даны Уайта инсайдер ESPN Бретт Окамото в своём «твиттере».

Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

31-летний Макгрегор выступал в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним его соперником был американец Дональд Серроне, который на турнире UFC 246, прошедшем в январе 2020 года, потерпел поражение нокаутом за 40 секунд. На счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения, последнее — от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

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