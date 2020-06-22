Жена Макгрегора поздравила его с Днём отца

Ди Дэвлин, жена бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поздравила своего мужа с днём отца, опубликовав его фото с детьми.



«С Днём отца нашего единственного», — подписала фотографии Дэвлин.

Посмотреть фото можно в «инстаграме».

Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.



31-летний Макгрегор выступал в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним его соперником был американец Дональд Серроне, который на турнире UFC 246, прошедшем в январе 2020 года, потерпел поражение нокаутом за 40 секунд. На счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения, последнее — от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.