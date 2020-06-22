Минаков назвал причины поражения Волкова от Блейдса

Российский боец MMA Виталий Минаков рассказал, почему, по его мнению, его соотечественник Александр Волков уступил в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом, который состоялся на турнире UFC в Лас-Вегасе в минувшие выходные. Блэйдс одержал победу над Волковым единогласным решением судей.

«Ему не хватило того, чего не хватало и раньше, — борьбы. В данной ситуации Саша выглядел довольно печально. Ему было тяжело и в других боях, но он свежее выглядел в последних раундах. Я думал, что он в четвёртом раунде включится, но этого не произошло, Саша практически не бил все пять раундов. Блэйдс сделал все, что от него ожидали, а у Саши не хватило энергии, чтобы работать в стойке

Ударникам важно уметь стоять на ногах и не давать себя сбивать. У него были все шансы стать чемпионом, если бы не тот удар от Льюиса. А вот когда появляются серьёзные соперники-борцы, тут начинаются проблемы», — цитирует Минакова ТАСС.