Минаков назвал причины поражения Волкова от Блейдса

Российский боец MMA Виталий Минаков рассказал, почему, по его мнению, его соотечественник Александр Волков уступил в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом, который состоялся на турнире UFC в Лас-Вегасе в минувшие выходные. Блэйдс одержал победу над Волковым единогласным решением судей.
«Ему не хватило того, чего не хватало и раньше, — борьбы. В данной ситуации Саша выглядел довольно печально. Ему было тяжело и в других боях, но он свежее выглядел в последних раундах. Я думал, что он в четвёртом раунде включится, но этого не произошло, Саша практически не бил все пять раундов. Блэйдс сделал все, что от него ожидали, а у Саши не хватило энергии, чтобы работать в стойке
Ударникам важно уметь стоять на ногах и не давать себя сбивать. У него были все шансы стать чемпионом, если бы не тот удар от Льюиса. А вот когда появляются серьёзные соперники-борцы, тут начинаются проблемы», — цитирует Минакова ТАСС.
- 22 июня 2020
-
09:01
-
01:00
- 21 июня 2020
-
23:55
-
22:35
-
21:16
-
19:30
-
18:13
-
17:50
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:57
-
14:43
-
14:30
-
13:30
-
12:22
-
12:16
-
11:34
-
11:29
-
10:44
-
09:47
-
09:34
-
09:18
-
08:10
-
07:33
-
07:15
-
06:44
-
06:31
-
06:12
-
05:32
-
04:56
-
04:39
-
03:51
-
03:33
-
00:52