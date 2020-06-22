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«Мерзость зашкаливает». Валуева возмутил флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

«Мерзость зашкаливает». Валуева возмутил флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал появление ЛГБТ-флага на монументе «Родина-мать» в Киеве. Флаг подняли туда активисты при помощи квадрокоптера.

«Это в Киеве. И это ужасное, позорное действие вынуждены терпеть и видеть жители страны, стремящейся в ту самую Европу, которая породила фашизм, которая 22 июня бомбила их столицу, не выбирая военный объект или жилые кварталы.

Мерзость содеянного зашкаливает, но это стало на (в) Украине обычной практикой. И не потому, что меня это жутко волнует, ведь, по сути, другая страна, пусть разбираются сами, но… Исключительно для того эту гнусь публикую, что переформатирование истории приводит вот к таким результатам в том числе. Поэтому будем повнимательнее», — написал Валуев в своём «инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/p/CBu5wYijQId/?utm_source=ig_embed

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