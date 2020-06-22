Дэн Хукер рассказал, за счёт чего Гэтжи может победить Нурмагомедова

Новозеландский боец MMA Дэн Хукер поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Ожидается, что бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится в сентябре 2020 года.

«Как и в случае моего боя с Дастином Порье, это тоже будет сражение равных соперников. Шансы — 50 на 50. У Гэтжи есть навыки, необходимые для победы над Хабибом: высокий ритм, давление, способность нокаутировать, хорошие оборонительные навыки.

Если бы я собирал по элементам бойца, способного победить Хабиба, — я бы выбрал навыки Гэтжи. Но если решать обратную задачу, собирая соперника для Гэтжи, — я тот самый боец», — рассказал Хукер в подкасте Submission radio.