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Дэн Хукер рассказал, за счёт чего Гэтжи может победить Нурмагомедова

Дэн Хукер рассказал, за счёт чего Гэтжи может победить Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Новозеландский боец MMA Дэн Хукер поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Ожидается, что бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится в сентябре 2020 года.

«Как и в случае моего боя с Дастином Порье, это тоже будет сражение равных соперников. Шансы — 50 на 50. У Гэтжи есть навыки, необходимые для победы над Хабибом: высокий ритм, давление, способность нокаутировать, хорошие оборонительные навыки.

Если бы я собирал по элементам бойца, способного победить Хабиба, — я бы выбрал навыки Гэтжи. Но если решать обратную задачу, собирая соперника для Гэтжи, — я тот самый боец», — рассказал Хукер в подкасте Submission radio.

Порье рассказал о возможном ходе боя Нурмагомедов — Гэтжи
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