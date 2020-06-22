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«Говна было много и до боя». Тренер Волкова резко ответил критикам

«Говна было много и до боя». Тренер Волкова резко ответил критикам
Бокс/ММА / UFC 0

Тренер Тарас Кияшко, под чьим руководством тренируется боец UFC Александр Волков, прокомментировал поражение подопечного в поединке с Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC в Лас-Вегасе, который состоялся в минувшие выходные. Блэйдс одержал победу над Волковым единогласным решением судей.

«Говна было много и до боя, а сейчас наверняка ещё больше. Даже читать не хочу. Пусть пишут. Собаки лают, караван движется.

Просто попробуйте один раз зайти в клетку. Не важно, на каком уровне. Просто пусть за вами закроют клетку и оставят наедине с противником. И скажу так: в очередной раз убеждаюсь в том, что у нас не умеют болеть за своих. Да и вообще не умеют болеть. Мы сейчас встретили охранников-американцев. Они нас поддержали.

Культуру поддержки своих бойцов нужно поднимать. Но такие товарищи делают нас злее», — приводит слова Кияшко «Спорт-экспресс».

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