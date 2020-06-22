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Мария Агапова проведёт следующий бой 22 августа

Мария Агапова проведёт следующий бой 22 августа
Бокс/ММА / UFC 0

Казахстанская спортсменка, боец UFC Мария Агапова вернётся в октагон 22 августа, сообщает MMAFighting. По информации источника, Агапова проведёт поединок против Шанны Добсон на одном из турниров серии UFC Fight Night в США.

На счету Добсон три поражения подряд в UFC, всего в профессиональных смешанных единоборствах она провела семь поединков, в которых одержала четыре победы.

Мария Агапова на профессиональной сцене провела 10 боёв, в которых одержала девять побед. Агапова подписала контракт с UFC в конце февраля 2020 года, а дебютировала в промоушене на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» 13 июня. Бой завершился победой Агаповой в первом раунде над Ханной Сайферс. За эту победу Агапова получила бонус от UFC за выступление вечера.

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