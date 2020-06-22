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Хабиб: положение у отца до сих пор тяжёлое, реабилитационный период будет сложным

Хабиб: положение у отца до сих пор тяжёлое, реабилитационный период будет сложным
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC, чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился новостями о состоянии своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Миновал ли кризис? Насчёт отца скажу так, что положение у него до сих пор тяжёлое. Он находится в реанимации. Но сам коронавирус позади. Вирус оставил последствия. Там с почками, сердцем, и до сих пор он в тяжёлом положении в реанимации. Но насчёт вируса можно уже не переживать, только есть его последствия.

Я хожу к нему, он меня узнаёт, но общения нет, так как он находится под аппаратами. Каждый день меня пускают, по полчаса провожу с ним, держу его за руку. Когда я спрашиваю, узнаёт ли он меня, он глазами показывает, жестами, что узнаёт.

Я уверен, что у него одни из лучших врачей мира. Насчёт этого у меня нет никаких сомнений. Большое спасибо им за их работу. Просто нужно время. Последствия очень тяжёлые, и реабилитационный период будет сложным и длительным», — рассказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу.

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