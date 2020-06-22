Нурмагомедов: думаю, осенью мы вернёмся, будем сражаться и защищать свой титул

Российский боец UFC, чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как проходит тренировочный процесс, и выразил уверенность, что осенью он проведёт защиту титула.



«Я готовлюсь, каждый день тренируюсь. Сегодня утром тренировался, в 7 утра. Сейчас 9 вечера, я снова пришёл в зал, тренируюсь. Я знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме, и ему точно бы не понравилось, если бы я из-за него пропускал тренировки. В этом я уверен. Когда хожу к нему, всё время говорю, что я тренируюсь каждый день и нахожусь в хорошей форме. На его лице появляется улыбка. Сама тренировка помогает мне снять стресс, отвлечься от всего и помогает расслабиться. К чему я готовлюсь? Просто я тренируюсь всю жизнь, и, как говорит мой отец, для подготовленного коня всегда найдётся, где выступить. Думаю, осенью мы вернёмся, будем сражаться и защищать свой титул», — рассказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу.