Звезда UFC Холли Холм развлекается трюками на мотороллере

Бывшая чемпионка UFC Холли Холм приняла участие в акции Trick Shot For Good, целью которой является сбор средств в фонд исследований раковых заболеваний. По замыслу, каждое видео, опубликованное с таким хештегом, увеличивает сумму пожертвования от организаторов челленджа на $1. Цель — сбор $ 100 тыс.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Свой последний бой Холм провела в январе 2020 года. В рамках турнира UFC 246 она одержала победу над Ракель Пеннингтон единогласным решением — 29:28, 30:27, 30:27.



Всего на счету Холм 13 побед и 5 поражений.



Предполагается, что следующий поединок Холли Холм проведёт на турнире UFC 1 августа. Ожидается, что поединок пройдёт в Лас-Вегасе на арене АРЕХ. Турнир должен состояться при пустых трибунах. Соперницей Холли Холм станет мексиканка Ирен Алдана. Бой возглавит турнир.