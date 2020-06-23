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Звезда UFC Холли Холм развлекается трюками на мотороллере

Звезда UFC Холли Холм развлекается трюками на мотороллере
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшая чемпионка UFC Холли Холм приняла участие в акции Trick Shot For Good, целью которой является сбор средств в фонд исследований раковых заболеваний. По замыслу, каждое видео, опубликованное с таким хештегом, увеличивает сумму пожертвования от организаторов челленджа на $1. Цель — сбор $ 100 тыс.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Свой последний бой Холм провела в январе 2020 года. В рамках турнира UFC 246 она одержала победу над Ракель Пеннингтон единогласным решением — 29:28, 30:27, 30:27.

Всего на счету Холм 13 побед и 5 поражений.

Предполагается, что следующий поединок Холли Холм проведёт на турнире UFC 1 августа. Ожидается, что поединок пройдёт в Лас-Вегасе на арене АРЕХ. Турнир должен состояться при пустых трибунах. Соперницей Холли Холм станет мексиканка Ирен Алдана. Бой возглавит турнир.

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