53-летний Майк Тайсон показал впечатляющую скорость реакции. Видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон опубликовал в «Инстаграме» новое видео. В ролике можно посмотреть, как 53-летний Тайсон проводит ударную тренировку, а также оценить скорость реакции боксёра, уворачивающегося от ответных ударов.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «инстаграме» Майка Тайсона.

Напомним, не так давно Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках. Он — один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987-1990), чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), журнала The Ring (1988-1990), линейный чемпион (1988-1990). Самый высокооплачиваемый боксёр в истории (до Флойда Мейвезера).