10 из 12 боёв турнира ММА «Серия-7» завершились досрочно

20 июня в Ростове-на-Дону состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА «Серия-7: Народный чемпионат». В его карде прошло 12 поединков, и 10 из них завершились досрочно. Все результаты шоу представлены ниже.

До 62 кг – Николай Шахобов (Россия) – Алексей Егоров (Россия)

Николай Шахобов – победа «за явным преимуществом» в 1-м раунде



До 66 кг — Кирилл Кошель (Россия) — Рази Зейналов (Россия)

Рази Зейналов – победа техническим нокаутом во 2-м раунде



До 66 кг — Яков Екимов (Россия) — Зураб Хациев (Россия)

Яков Екимов – победа техническим нокаутом в 1-м раунде



До 66 кг — Кирилл Мироненко (Россия) — Белолипецкий Александр (Россия)

Кирилл Мироненко – победа удушающим приёмом в 1-м раунде



До 70 кг — Денис Аксёнов (Россия) — Дмитрий Кикнадзе (Россия)

Денис Аксёнов – победа удушающим приёмом во 2-м раунде



До 70 кг — Андрей Лебедев (Россия) — Воскан Петросян (Россия)

Андрей Лебедев – победа техническим нокаутом в 1-м раунде



До 95 кг — Артур Уваров (Россия) — Артур Сиражутдинов (Россия)

Артур Сиражутдинов – победа удушающим приёмом в 1-м раунде



Абсолютная весовая категория — Масим Колосов (Россия) — Денис Езута (Россия)

Максим Колосов – победа решением судей



До 62 кг — Артём Белах (Россия) — Бекнур Кочкоров (Кыргызстан)

Артём Белах – победа удушающим приёмом в 1-м раунде



До 70 кг — Олег Манжуев (Россия) — Илья Варварский (Россия)

Илья Варварский – победа решением судей



Абсолютная весовая категория — Олег Попов (Россия) — Денис Архиреев (Россия)

Олег Попов – победа техническим нокаутом в 1-м раунде



До 70 кг — Илья Фрейманов (Россия) — Алексей Ильенко (Россия)

Илья Фрейманов – победа техническим нокаутом во 2-м раунде.