10 из 12 боёв турнира ММА «Серия-7» завершились досрочно

20 июня в Ростове-на-Дону состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА «Серия-7: Народный чемпионат». В его карде прошло 12 поединков, и 10 из них завершились досрочно. Все результаты шоу представлены ниже.
До 62 кг – Николай Шахобов (Россия) – Алексей Егоров (Россия)
Николай Шахобов – победа «за явным преимуществом» в 1-м раунде
До 66 кг — Кирилл Кошель (Россия) — Рази Зейналов (Россия)
Рази Зейналов – победа техническим нокаутом во 2-м раунде
До 66 кг — Яков Екимов (Россия) — Зураб Хациев (Россия)
Яков Екимов – победа техническим нокаутом в 1-м раунде
До 66 кг — Кирилл Мироненко (Россия) — Белолипецкий Александр (Россия)
Кирилл Мироненко – победа удушающим приёмом в 1-м раунде
До 70 кг — Денис Аксёнов (Россия) — Дмитрий Кикнадзе (Россия)
Денис Аксёнов – победа удушающим приёмом во 2-м раунде
До 70 кг — Андрей Лебедев (Россия) — Воскан Петросян (Россия)
Андрей Лебедев – победа техническим нокаутом в 1-м раунде
До 95 кг — Артур Уваров (Россия) — Артур Сиражутдинов (Россия)
Артур Сиражутдинов – победа удушающим приёмом в 1-м раунде
Абсолютная весовая категория — Масим Колосов (Россия) — Денис Езута (Россия)
Максим Колосов – победа решением судей
До 62 кг — Артём Белах (Россия) — Бекнур Кочкоров (Кыргызстан)
Артём Белах – победа удушающим приёмом в 1-м раунде
До 70 кг — Олег Манжуев (Россия) — Илья Варварский (Россия)
Илья Варварский – победа решением судей
Абсолютная весовая категория — Олег Попов (Россия) — Денис Архиреев (Россия)
Олег Попов – победа техническим нокаутом в 1-м раунде
До 70 кг — Илья Фрейманов (Россия) — Алексей Ильенко (Россия)
Илья Фрейманов – победа техническим нокаутом во 2-м раунде.
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