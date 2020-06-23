Кормье: в бою с Миочичем буду драться, как Блэйдс
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что намерен провести схватку с чемпионом лиги в тяжёлом весе Стипе Миочичем в стиле, характерном Кёртису Блэйдсу.
«Мне нравится идея провести бой в Апексе, где октагон меньших размеров. Его старая нога будет прямо передо мной, чтобы я мог совершить захват. Я буду драться, как Кёртис Блэйдс. Если вы ожидаете увидеть в моём бою со Стипе 25 минут работы в стойке, то вы этого не получите. Надеюсь, Стипе прихватит хорошую борцовскую обувь», — приводит слова Кормье MMA Figthing.
Напомним, что Даниэль Кормье и Стипе Миочич проведут третий поединок 15 августа на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В первой их встрече победа досталась Кормье, во второй Миочич взял реванш.
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