Кормье раскритиковал идею боя Джона Джонса с Майком Тайсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не считает, что проведение поединка между чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном имеет смысл.

«Джон Джонс и Майк Тайсон? В смешанных единоборствах? Нет, я не вижу возможности такого боя. Это сумасшествие, об этом даже странно слышать. Я не замечу такое событие. Это нельзя продать. Я не куплюсь на это и просто выброшу в корзину. Майк Тайсон просто говорит.

Когда ты перед камерой, то можешь просто заговориться. Это то, что случилось с Майком, он просто говорит. Но в одном Джонс прав: чтобы заработать те деньги, которые он хочет, ему в боксе нужен соперник калибра Тайсона. Как бы то ни было, мне это всё равно не будет интересно», — приводит слова Кормье BJ Penn.