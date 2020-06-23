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Магомедшарипов совершил 8-километровый кросс по горам

Магомедшарипов совершил 8-километровый кросс по горам
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Забит Магомедшарипов продолжает поддерживать форму. Россиянин сообщил, что совершил 8-километровый кросс в горах, и прикрепил к записи соответствующие фотографии.

«Совместили приятное с полезным. С такими видами кросс в 8 км показался прогулкой», — написал Забит на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, последний раз Магомедшарипов появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он решением судей одолел Келвина Каттара. Ожидается, что следующую встречу боец проведёт в августе 2020 года. Вероятнее всего, его соперником станет Яир Родригес. Победитель встречи будет претендовать на титул.

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