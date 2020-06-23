В минувшие выходные, 21 июня по московскому времени, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. По его завершении Атлетическая комиссия штата Невада оценила состояние участников шоу и определилась со сроками их возможного возвращения в бои.

Участник главного боя турнира Александр Волков отстранён от поединков до 21 июля. Что касается тренировочного процесса, то полный контакт россиянину будет позволен 12 июля, сообщает MMA Fighting.

Напомним, Александр Волков уступил единогласным решением судей Кёртису Блейдсу.

Наиболее длительное отстранение от боёв получил Джош Эммет. Невзирая на победу, он получил несколько тяжёлых травм, в том числе разрыв крестообразной связки колена.