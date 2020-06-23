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Биспинг раскритиковал бойца UFC, который сдался, невзирая на уговоры тренера продолжать

Биспинг раскритиковал бойца UFC, который сдался, невзирая на уговоры тренера продолжать
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг раскритиковал Макса Роскопфа, который дебютировал в сильнейшей лиге мира в минувшие выходные. Напомним, Макс в бою с Остином Хаббардом сдался после второго раунда, не прислушавшись к тренеру, который настаивал, чтобы спортсмен вышел на последнюю пятиминутку.

«Факт остаётся фактом, Макс не показал храброго сердца. Хочу сказать, что я тоже много раз мог проиграть, сидя на стуле, но я выходил драться и переламывал ход встречи. Не хочу сказать, что у Роскопфа вообще нет храбрости, просто смотрю на это с точки зрения бойца. Когда он будет пересматривать встречу, он будет думать, что ему бы стоило попробовать.

Понимаю, сыграло роль короткое уведомление, но, как бы то ни было, это было не то, что хотелось бы видеть", — приводит слова британца BJ Penn.

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