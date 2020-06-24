Порье объявил о желании провести реванш с Гэтжи
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что согласился бы на второй поединок с временным чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Джастином Гэтжи. Напомним, Порье нокаутировал Гэтжи в поединке, состоявшемся в апреле 2018 года.
«Я всегда открыт к этому. Думаю, тот наш поединок был боем года. Уверен, то же самое было бы и во второй раз.
Мне близок его стиль. Я уже говорил, что любой из бойцов, за кем мне интересно наблюдать, может стать моим соперником. Уверен, мы с Гэтжи подарили бы ещё одно шоу», — приводит слова Порье MMA Junkie.
Следующим соперником Порье станет новозеландец Дэн Хукер, бой состоится 27 июня. Что касается Гэтжи, то он, по всей вероятности, в сентябре сразится за пояс с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Дэн Хукер рассказал, за счёт чего Гэтжи может победить Нурмагомедова
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