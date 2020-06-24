Волков опустился в рейтинге UFC после поражения от Блэйдса

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, потерял одну позицию в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона, после того как уступил американцу Кёртису Блэйдсу на турнире, который состоялся в минувшие выходные. Напомним, Блэйдс победил Волкова единогласным решением судей.
До турнира Волков располагался на седьмой строчке в рейтинге бойцов тяжёлого веса, а в настоящий момент занимает восьмое место. Он пропустил вперёд Алистера Оверима. Что касается Блэйдса, то он так и остался на третьей строчке. Чемпион дивизиона — Стипе Миочич, первые два места в рейтинге занимают Даниэль Кормье и Франсис Нганну.
В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло: первые три места занимают чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Миочич.
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