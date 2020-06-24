«Российских MMA практически не существует». Блогер Тарасов — о закрытии «Битвы за хайп»

Российский блогер Артём Тарасов прокомментировал закрытие шоу «Битва за хайп», ранее анонсированное его основателем Амираном Сардаровым. Напомним, в 2019 году Тарасов в рамках проекта победил Вячеслава Дацика.

«Битва за хайп» закрылась, проект я оцениваю как очень успешный. Он просуществовал год, просмотры говорят сами за себя. Звёзды, которые стали такими из обычных бойцов, – их количество тоже говорит само за себя.

Российским единоборствам проект дал некоторое понимание того, что российских ММА как таковых практически не существует. Потому что блогер всех переплюнул. И на сегодня Корней Тарасов – один из самых популярных бойцов в России, хотя это может казаться смешным.

Причины прекращения проекта – финансовые трудности. Амиран Сардаров сильно переплачивал всем подрядчикам. У него были амбиции сделать из этого более профессиональную лигу, но не получилось. Дальше наступил коронавирус, после которого Амиран улетел в Америку, где будет делать «Каменные лица» с участием Джо Рогана, Снуп Дога и 170-килограмового бойца Зулузиньо. Шоу пощёчин очень заходит у американцев. Но когда я разговаривал с Амираном по телефону, показалось, что у него лёгкая депрессия.

Я думаю, что Амирану обязательно стоит вернуться. Потому что «Битва за хайп» – реально рейтинговое шоу, а отдавать такие рейтинги просто так – это не совсем правильно. Мой прогноз: «Битва за хайп» точно вернётся. Амбиции Амирана возьмут верх над его эмоциями», — цитирует Тарасова Sports.ru.