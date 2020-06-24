«На грани слезы». Николай Валуев — о параде Победы

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился впечатлениями о военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 традиционные торжества по случаю Дня Победы были перенесены с 9 мая. Президент России Владимир Путин назначил проведение парада на 24 июня — день, когда состоялось шествие в 1945 году.

«Действительно впечатляюще. Может, старею, но в какие-то моменты на грани слезы. Гордости и благодарности дедам, конечно», — написал Валуев в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии маршала Жукова.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Николая Валуева.