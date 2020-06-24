«На грани слезы». Николай Валуев — о параде Победы
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился впечатлениями о военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 традиционные торжества по случаю Дня Победы были перенесены с 9 мая. Президент России Владимир Путин назначил проведение парада на 24 июня — день, когда состоялось шествие в 1945 году.
«Действительно впечатляюще. Может, старею, но в какие-то моменты на грани слезы. Гордости и благодарности дедам, конечно», — написал Валуев в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии маршала Жукова.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Николая Валуева.
«Мерзость зашкаливает». Валуева возмутил флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
- 24 июня 2020
-
13:26
-
12:34
-
11:33
-
10:04
-
09:31
-
09:04
-
00:59
- 23 июня 2020
-
23:35
-
22:48
-
21:28
-
21:11
-
20:28
-
19:25
-
18:12
-
17:58
-
15:32
-
14:44
-
13:40
-
12:37
-
11:00
-
10:00
-
09:31
-
09:01
-
01:00
- 22 июня 2020
-
23:45
-
22:38
-
22:35
-
22:01
-
20:57
-
19:58
-
18:53
-
16:32
-
16:02
-
15:14
-
14:38
Партнерский контент