Состоялась жеребьёвка Гран-при супертяжеловесов «Короли Нокаутов Трофи»

В Москве состоялась жеребьёвка первого в России турнира по профессиональному боксу Гран-при «Короли Нокаутов Трофи». За два дня перед мероприятием все участники по месту проживания в отеле прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу, которые показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба «ЮКА Промоушен».
Одним из главных событий турнира без зрителей станет 8-раундовый бой в супертяжёлом весе между непобеждённым россиянином Арсланом Яллыевым и экс-чемпионом Европы белорусом Юрием Быховцевым.
Все противостояния Гран-при «восьмёрки» будут проходить в формате 4-раундовых поединков. Победителя выявят в течение одного боксёрского вечера.
Состав четвертьфинальных пар:
Виталий Кудухов (Москва) 103 кг/ 185 см — Герман Скобенко (Макеевка, Украина) 112 кг/ 184 см
Сагов Курейш (Иркутск) 99 кг/ 191 см — Александр Клычков (Подольск) 100 кг/ 195 см
Денис Губарев (Москва) 118 кг/ 196 см — Владимир Маркелов (Самара) 105 кг/ 187 см
Дмитрий Левашев (Новосибирск) 110 кг/ 205 см — Богдан Гревцов (Донецк, ДНР) 120 кг/ 185 см.
По регламенту Федерации бокса России за несколько часов до турнира в Vegas City Hall весь персонал, судьи, боксёры и тренеры должны будут сдать экспресс-тест. Согласованный с Роспотребнадзором регламент турнира предусматривает обеспечение всех лиц, участвующих в процессе, средствами индивидуальной защиты, обеспечение в раздевалках соответствующими нормам перегородками, организацию в зоне ринга масочного режима.
Трансляция начнётся в 18:00 мск. Решающие поединки запланированы на «Матч ТВ» — с 20:00. Турнир в полном объёме покажет канал «Матч! Боец».
- 24 июня 2020
-
14:35
-
14:25
-
13:26
-
12:34
-
11:33
-
10:04
-
09:31
-
09:04
-
00:59
- 23 июня 2020
-
23:35
-
22:48
-
21:28
-
21:11
-
20:28
-
19:25
-
18:12
-
17:58
-
15:32
-
14:44
-
13:40
-
12:37
-
11:00
-
10:00
-
09:31
-
09:01
-
01:00
- 22 июня 2020
-
23:45
-
22:38
-
22:35
-
22:01
-
20:57
-
19:58
-
18:53
-
16:32
-
16:02