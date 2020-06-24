Состоялась жеребьёвка Гран-при супертяжеловесов «Короли Нокаутов Трофи»

В Москве состоялась жеребьёвка первого в России турнира по профессиональному боксу Гран-при «Короли Нокаутов Трофи». За два дня перед мероприятием все участники по месту проживания в отеле прошли экспресс‑тесты на антитела к коронавирусу, которые показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба «ЮКА Промоушен».

Одним из главных событий турнира без зрителей станет 8-раундовый бой в супертяжёлом весе между непобеждённым россиянином Арсланом Яллыевым и экс-чемпионом Европы белорусом Юрием Быховцевым.

Все противостояния Гран-при «восьмёрки» будут проходить в формате 4-раундовых поединков. Победителя выявят в течение одного боксёрского вечера.

Состав четвертьфинальных пар:

Виталий Кудухов (Москва) 103 кг/ 185 см — Герман Скобенко (Макеевка, Украина) 112 кг/ 184 см

Сагов Курейш (Иркутск) 99 кг/ 191 см — Александр Клычков (Подольск) 100 кг/ 195 см

Денис Губарев (Москва) 118 кг/ 196 см — Владимир Маркелов (Самара) 105 кг/ 187 см

Дмитрий Левашев (Новосибирск) 110 кг/ 205 см — Богдан Гревцов (Донецк, ДНР) 120 кг/ 185 см.



По регламенту Федерации бокса России за несколько часов до турнира в Vegas City Hall весь персонал, судьи, боксёры и тренеры должны будут сдать экспресс-тест. Согласованный с Роспотребнадзором регламент турнира предусматривает обеспечение всех лиц, участвующих в процессе, средствами индивидуальной защиты, обеспечение в раздевалках соответствующими нормам перегородками, организацию в зоне ринга масочного режима.



Трансляция начнётся в 18:00 мск. Решающие поединки запланированы на «Матч ТВ» — с 20:00. Турнир в полном объёме покажет канал «Матч! Боец».