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Порье дал совет Гэтжи на тему боя с Нурмагомедовым

Порье дал совет Гэтжи на тему боя с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, как, по его мнению, может проходить поединок обладателя пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Ожидается, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре 2020 года.

По словам Порье, Гэтжи необходимо держаться как можно дальше от сетки, чтобы увеличить свои шансы на победу.

«Всё зависит от того, как Джастин сможет перемещаться. Если у него получится держаться подальше от сетки, то, мне кажется, может доставить Хабибу много проблем.

Но если Хабиб прижмёт его спиной к сетке и пройдёт в ноги, он создаст Гэтжи проблемы, повалив его в партер. Потом ему будет очень трудно подняться обратно. По себе знаю», — приводит слова Порье MMA Junkie.

Напомним, Порье уступил Нурмагомедову в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года.

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