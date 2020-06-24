Порье дал совет Гэтжи на тему боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, как, по его мнению, может проходить поединок обладателя пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Ожидается, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре 2020 года.
По словам Порье, Гэтжи необходимо держаться как можно дальше от сетки, чтобы увеличить свои шансы на победу.
«Всё зависит от того, как Джастин сможет перемещаться. Если у него получится держаться подальше от сетки, то, мне кажется, может доставить Хабибу много проблем.
Но если Хабиб прижмёт его спиной к сетке и пройдёт в ноги, он создаст Гэтжи проблемы, повалив его в партер. Потом ему будет очень трудно подняться обратно. По себе знаю», — приводит слова Порье MMA Junkie.
Напомним, Порье уступил Нурмагомедову в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года.
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