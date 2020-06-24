Де ла Хойя вдохновился примером Тайсона и не исключил возвращения в бокс
Знаменитый боксёр Оскар де ла Хойя, бывший чемпион мира в шести весовых категориях, допустил, что вернётся на ринг. По словам 47-летнего де ла Хойи, его вдохновил пример 53-летнего Майка Тайсона, который недавно объявил, что готов вернуться ради выступления в благотворительных поединках, и регулярно тренируется.
«В первую очередь хочу понят, что сделает Майк Тайсон. Я тренировался, поддерживал форму. Конечно, я не в той форме, чтобы драться все 12 раундов. Но я уверен, что смогу добраться до этого уровня. Посмотрим.
Хочется увидеть Тайсона в деле, оценить его рефлексы, посмотреть, сможет ли он продержаться 3-4 раунда. Я посмотрю на это, а потом приму решение», — приводит слова де ла Хойи The Ring.
53-летний Майк Тайсон показал впечатляющую скорость реакции. Видео
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