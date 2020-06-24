Пётр Ян забрал жену и новорождённого сына из роддома в Таиланде

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, сообщил, что забрал жену и новорождённого сына из больницы в Таиланде. Напомним, 22 июня стало известно, что Ян во второй раз стал отцом. Сына назвали Константином.



«Забрал своих домой. Скоро полетим на родину», — написал Ян в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Петра Яна.

27-летний Ян выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года, победив нокаутом Юрайю Фейбера на турнире UFC 245. Его следующим соперником будет бразилец Жозе Алду. Соперники сразятся за пояс UFC в легчайшем весе, освободившийся после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.