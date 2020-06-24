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25 июня состоится турнир BFC 55

25 июня состоится турнир BFC 55
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Завтра, 25 июня, в Prime Hall в Минске состоится профессиональный турнир по смешанным единоборствам BFC 55. Начало BFC K-1 — в 20:00, BFC MMA — в 22.00.

В главном бою вечера за пояс чемпиона BFC по правилам MMA любители единоборств увидят непобеждённого Азамата Джамхатова (5-0) и легковеса Евгения Сибирского-Манько (6-5).

Азамат Джамхатов — мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта по грэпплингу и мастер спорта России по вольной борьбе и самбо.

Евгений Сибирский-Манько — чемпион республики Беларусь по рукопашному бою, ММА, грэпплингу, призёр чемпионатов мира по рукопашному бою, ММА, грэпплингу. Мастер спорта международного класса по рукопашному бою, ММА и грэпплингу.

В главном бою вечера по правилам К-1 любители единоборств увидят Евгения Волчека (5-1) и Никиту Шостака (6-1).

Евгений Волчек — чемпион республики Беларусь по кикбоксингу и муай-тай, победитель и призёр международных турниров по муай-тай и кикбоксингу.

Никита Шостак — чемпион Европы по муай-тай, призер чемпионата мира по муай-тай, победитель чемпионатов и первенств мира по муай-тай и кикбоксингу (до 23 лет и младше), чемпион WAKO World Grand Prix К-1.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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