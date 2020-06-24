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«Не все мы придурки, швыряющие тележки в автобус». Волкановски издаст детскую книгу

«Не все мы придурки, швыряющие тележки в автобус». Волкановски издаст детскую книгу
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски сообщил, что собирается выпустить детскую книгу о себе.

«Книга будет обо мне, и это довольно классно. Она будет о том, каково это — быть чемпионом мира. Не все мы являемся придурками, которые швыряют тележки в автобус и бьют пожилых людей, поскольку только это попадает в прессу. Думаю, это отличный способ показать, что мы не такие. Бойцы — одни из самых уважаемых людей из всех, кого я знаю», — приводит слова Волкановски 7 News Australia.

Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй проведут матч-реванш на турнире UFC 251. Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2019 года, Волкановски отобрал пояс у Холлоуэя. Для него эта победа стала 18-й подряд. Вскоре после этого австралийцу пришлось перенести операцию на левой руке. Что касается Холлоуэя, то в поединке с Волкановски оборвалась его победная серия из 13 поединков.

Всего на счету 31-летнего Волкановски 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. У 28-летнего Холлоуэя в 26 боях в MMA 21 победа и 5 поражений.

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